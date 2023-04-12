Долженкова Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженкова Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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2004 г.р.
2014 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2004

Сын: Долженков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2014

Дочь: Долженкова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности