Щербий Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербий Сергей Юрьевич

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Место рождения

Чульман

Дата рождения

12.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1985

Отец: Щербий Юрий Михайлович

Мать: не указана

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