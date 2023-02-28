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Щербий Сергей Юрьевич
Щербий Сергей Юрьевич
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Место рождения
Чульман
Дата рождения
12.06.1985
Пол
Мужской
Отец
Щербий Юрий Михайлович
1964 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1985
Отец:
Щербий Юрий Михайлович
Мать: не указана
Чульман
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