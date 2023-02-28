Рынин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынин Николай Алексеевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

23.12.1877

Дата смерти

28.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1869
Рождение
23.12.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1877
Смерть
28.07.1942
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