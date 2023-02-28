Рынин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1877
Дата смерти28.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1869
Рождение
23.12.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Смерть
28.07.1942