Матюшенко Прасковья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко Прасковья Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.

Дочь: Матюшенко Фёкла Константиновна

Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1889 ст.

Дочь: Матюшенко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1889 ст.

Сын: Матюшенко Аким Константинович

Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.

Дочь: Матюшенко Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.

Сын: Матюшенко Игнатий Константинович

Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшенко Константин Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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