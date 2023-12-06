Матюшенко Прасковья Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Дочь: Матюшенко Фёкла Константиновна
Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1889 ст.
Дочь: Матюшенко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1889 ст.
Сын: Матюшенко Аким Константинович
Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.
Дочь: Матюшенко Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.
Сын: Матюшенко Игнатий Константинович
Отец ребёнка: Матюшенко Константин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно