Уткина (Строинская (захарова)) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1904
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Уткин Александр Степанович
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Смерть
1908