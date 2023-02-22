Уткина (Строинская (захарова)) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Строинская (захарова)) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Уткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Уткин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Уткин Александр Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Смерть
1908
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