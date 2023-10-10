Хилков Григорий Антонович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1905
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905
Рождение ребёнка
23.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хилкова Агафья Семеновна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хилкова Агафья Семеновна
Смерть
Около 1933
умер в пору покоса (весна-лето) 1933 года от воспаления легких