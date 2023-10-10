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Хилков Григорий Антонович

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Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

После 1905

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ХН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1905

Отец: Хильков Антоний Федорович

Мать: Хилькова Улита Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилкова Агафья Семеновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилкова Агафья Семеновна

Смерть
Около 1933
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
умер в пору покоса (весна-лето) 1933 года от воспаления легких
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