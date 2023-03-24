Сединкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Таисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сединкин Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно