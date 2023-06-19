Охват Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Охват Андрей Маркович
Мать: Охват Софья
Рождение ребёнка
07.05.1948
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охват Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охват Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охват Наталья Ефимовна
Смерть
Неизвестно