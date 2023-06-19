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Охват Михаил Андреевич

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Место рождения

Великомихайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Охват Андрей Маркович

Мать: Охват Софья

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.05.1948

Сын: Охват Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охват Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно