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Пьянзин Александр Андреевич
Пьянзин Александр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1991
Пол
Мужской
Отец
Пьянзин Андрей Владимирович
1964 г.р.
Мать
Пьянзина (Ревва) Оксана Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1991
Отец:
Пьянзин Андрей Владимирович
Мать:
Пьянзина Оксана Николаевна
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