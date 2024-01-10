Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1889
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наймя
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вафина Алима
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хуснетдинов Жафар
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Закирова Алия
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
17.09.1931
Дочь: Мусина Роза
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснетдинов Хамзя
Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет
Смерть
1961