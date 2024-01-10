Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1889

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наймя

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Вафина Алима

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хуснетдинов Жафар

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Закирова Алия

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Рождение ребёнка
17.09.1931

Дочь: Мусина Роза

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснетдинов Хамзя

Отец ребёнка: Хуснетдинов Ширмухамет

Смерть
1961
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