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Павлова - Кольцова Татьяна Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Мать: Павлова - Шарова Людмила Меркурьевна

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