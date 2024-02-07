Прокопенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1893

Сын: Прокопенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Прокопенко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1904

Сын: Прокопенко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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