Прокопенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1893
Сын: Прокопенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1897
Сын: Прокопенко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1904
Сын: Прокопенко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно