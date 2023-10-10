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Слукинов Василий Павлович

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Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Слукинов Павел Григорьевич

Мать: Слукинова Анастасия Михайловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
?.07.1941
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Военная награда
29.08.1943
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Военная награда
06.11.1947
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Военная награда
06.11.1947
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слукинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукинов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Слукинова ?

Смерть
Неизвестно
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