Слукинов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Военная служба
?.07.1941
Военная награда
29.08.1943
Военная награда
06.11.1947
Военная награда
06.11.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слукинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слукинов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Слукинова ?
Смерть
Неизвестно