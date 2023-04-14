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Рославцева (Логинова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Логинов Иван Васильевич

Мать: Логинова Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
27.12.1934

Дочь: Панфилова Аида Ивановна

Отец ребёнка: Панфилов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Около 1934

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1937

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1939

Муж: Панфилов Иван Алексеевич

Развод
Около 1945

Муж: Панфилов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Рославцев Василий Наумович

Смерть
1973