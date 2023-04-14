Рославцева (Логинова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1973
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
27.12.1934
Дочь: Панфилова Аида Ивановна
Отец ребёнка: Панфилов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Около 1934
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1937
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1939
Развод
Около 1945
Бракосочетание
Около 1945
Смерть
1973