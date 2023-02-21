(Меркушева) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меркушева) Пелагея Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Меркушев Степан Петрович

Мать: не указана

Смерть
После 1816
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