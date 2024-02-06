Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Жена

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штукерт Яков

Мать: Штукерт Людмила

Рождение ребёнка
16.07.1997

Сын: Штукерт Алексей

Мать ребёнка: Штукерт Наталья

Рождение ребёнка
22.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штукерт Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штукерт Наталья

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