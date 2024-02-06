Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штукерт Яков
Мать: Штукерт Людмила
Рождение ребёнка
16.07.1997
Сын: Штукерт Алексей
Мать ребёнка: Штукерт Наталья
Рождение ребёнка
22.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штукерт Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штукерт Наталья