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Александра Ивановна
Александра Ивановна
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
(Комарова) Марфа Трифоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иван
Мать:
Марфа Трифоновна
Шахтёрск
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