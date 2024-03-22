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Кропотов Александр Валерьевич

Место рождения

Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Кропотов Валерий Иосифович

Мать: Кропотова Надежда Андреевна

Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
27.08.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подвязново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1994
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