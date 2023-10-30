Павловская Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Павловский Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Павловский Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павловский Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Павловский Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно