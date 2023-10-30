Павловская Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская Анна Григорьевна

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Павловский Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Павловский Григорий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Павловский Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Павловский Григорий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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