(Семко) Надежда Сергеевна
Место рожденияВладивосток
Дата рождения16.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1983
Отец: Семко Сергей Григорьевич
Мать: Елена
Владивосток
Рождение ребёнка
11.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байярд Штефан
Швейцария, Сьон
Рождение ребёнка
?.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морар Оливье
Сион, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Пушкин, Ленинградская обл.