(Семко) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семко) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Владивосток

Дата рождения

16.01.1983

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1983

Отец: Семко Сергей Григорьевич

Мать: Елена

Владивосток
Рождение ребёнка
11.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байярд Штефан

Швейцария, Сьон
Рождение ребёнка
?.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морар Оливье

Сион, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Пушкин, Ленинградская обл.
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