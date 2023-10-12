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Сеферова Хурсы /Фурси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Каракуба Новая, p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1813

Сын: Сеферов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

ревиз.ск.1816, ГАДО, ф.131,оп.1, д.67. р.с.1835, ГАДО, ф.131, оп.1,д.97. р.с.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сеферов Левтер Александрович

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сеферорв Спиридон Александрович

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сеферов Николай Александрович

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сеферова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сеферова Паращева Александровна

Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеферов Александр Константинович

Смерть
Неизвестно
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