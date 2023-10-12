Сеферова Хурсы /Фурси
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Каракуба Новая, p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сеферов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
ревиз.ск.1816, ГАДО, ф.131,оп.1, д.67. р.с.1835, ГАДО, ф.131, оп.1,д.97. р.с.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сеферов Левтер Александрович
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сеферорв Спиридон Александрович
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сеферов Николай Александрович
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сеферова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Сеферова Паращева Александровна
Отец ребёнка: Сеферов Александр Константинович
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно