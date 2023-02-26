Биккиня Сафаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сафар Бигеев
Мать: Айманы Елеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Муся углы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимуш углы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Алтын Биккиняева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зулейха Биккиняева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1833
Дочь: Айша Биккиняева
Мать ребёнка: Мяйся (Мявлия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульгуня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяйся (Мявлия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно