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Биккиня Сафаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сафар Бигеев

Мать: Айманы Елеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Муся углы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тимуш углы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Алтын Биккиняева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зулейха Биккиняева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1833

Дочь: Айша Биккиняева

Мать ребёнка: Мяйся (Мявлия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульгуня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяйся (Мявлия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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