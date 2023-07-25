Малов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Гулия Нурфатовна
Рождение ребёнка
05.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Гулия Нурфатовна