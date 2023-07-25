Малов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Владимир Алексеевич

Малов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Гулия Нурфатовна

Рождение ребёнка
05.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Гулия Нурфатовна

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