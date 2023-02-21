Пацаев (Пацаль) Пантелей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацаев (Пацаль) Пантелей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пацаль Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пацаев Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Пацаева Мария

Тургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское
Рождение ребёнка
С 1913 по 1916

Дочь: Пацаева Аграфена Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пацаева Мария

Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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