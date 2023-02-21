Пацаев (Пацаль) Пантелей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пацаль Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Пацаева Мария
Тургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское
Рождение ребёнка
С 1913 по 1916
Дочь: Пацаева Аграфена Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пацаева Мария
Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
Неизвестно