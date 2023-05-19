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Гафиуллин Дамир
Гафиуллин Дамир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Гафиуллин Рафик
1931 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Гафиуллин Рафик
Мать: не указана
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