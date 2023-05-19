Гафиуллин Дамир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиуллин Дамир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Гафиуллин Рафик

Мать: не указана