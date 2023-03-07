Пушкарева Федосья Полуэктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Федосья Полуэктова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пушкарев Филипп Васильев

Отец ребёнка: Пушкарев Василий Логинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Пушкарев Маркел Васильев

Отец ребёнка: Пушкарев Василий Логинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Пушкарев Василий Логинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Пушкарев Осип Васильев

Отец ребёнка: Пушкарев Василий Логинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Василий Логинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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