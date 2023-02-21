Божко Васса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Васса Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колот Мария Дионисовна

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Комар Елизавета Дионисовна

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Божко Семен Дионисович

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Божко Иван Дионисович

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Дочь: Кибалко Параскева Дионисовна

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Накоренко Ирина Дионисовна

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.

Сын: Божко Роман Семёнович

Отец ребёнка: Божко Семен Дионисович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Дочь: Божко Елена Семёновна

Отец ребёнка: Божко Семен Дионисович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Евдокия Дионисовна

Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Дионис Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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