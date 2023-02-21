Божко Васса Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колот Мария Дионисовна
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Комар Елизавета Дионисовна
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.
Дочь: Кибалко Параскева Дионисовна
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Накоренко Ирина Дионисовна
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Божко Семен Дионисович
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Дочь: Божко Елена Семёновна
Отец ребёнка: Божко Семен Дионисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божко Евдокия Дионисовна
Отец ребёнка: Божко Дионис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно