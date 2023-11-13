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Сухорученкова Анна Михайловна

Место рождения

Лешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Муж: Сухорученков Степан Александрович

Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.

Дочь: Жукова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1883 ст.

Дочь: Артеменкова Елена Степановна

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Дочь: Барловская Федора Степановна

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1888 ст.

Сын: Сухорученков Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1891 ст.

Сын: Сухорученков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1894 ст.

Сын: Сухорученков Виктор Степанович

Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович

Дворищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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