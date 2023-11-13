Сухорученкова Анна Михайловна
Место рожденияЛешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Лешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.
Дочь: Жукова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1883 ст.
Дочь: Артеменкова Елена Степановна
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Дочь: Барловская Федора Степановна
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1888 ст.
Сын: Сухорученков Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1891 ст.
Сын: Сухорученков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1894 ст.
Сын: Сухорученков Виктор Степанович
Отец ребёнка: Сухорученков Степан Александрович
Смерть
Неизвестно