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Кочетков Семен Васильевич

Место рождения

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.01.1893 ст.

Жена: Кочеткова Анна Николаевна

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Дочь: Кочеткова Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1904 ст.

Дочь: Кочеткова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Сын: Кочетков Владимир Семенович

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна

Новоспасовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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