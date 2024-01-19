Кочетков Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Дочь: Кочеткова Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1904 ст.
Дочь: Кочеткова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Сын: Кочетков Владимир Семенович
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно