Воробьев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1924
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1928
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1931
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1937
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно