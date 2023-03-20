Воробьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1924

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Воробьев Иван Павлович

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Воробьев Семен Павлович

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно