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Антонина
Антонина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.1909
Дата смерти
28.10.1982
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Инна
1934 г.р.
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь:
Инна
Отец ребёнка:
Василий
Смерть
28.10.1982
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