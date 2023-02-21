Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1909

Дата смерти

28.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: Инна

Отец ребёнка: Василий

Смерть
28.10.1982
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