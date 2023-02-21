Чекалкина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Присюда Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Чекалкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003