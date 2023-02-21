Чекалкина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Присюда Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Чекалкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чекалкин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Михаил Андреевич

Смерть
2003
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