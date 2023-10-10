Модестов Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890 ст.
Крещение
12.08.1890 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Таисья Ивановна
Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно