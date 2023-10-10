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Модестов Иван Харлампиевич

Место рождения

Белое, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890 ст.

Отец: Модестов Харлампий Иванович

Мать: Модестова Анна Яковлевна

Белое, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.08.1890 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Модестов Павел Иванович

Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Таисья Ивановна

Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Модестова Феодосия Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Модестова Феодосия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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