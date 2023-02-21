Авелан Фёдор Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвелан Фёдор Карлович

Авелан Фёдор Карлович

avatar

Место рождения

г. Ловиза, Великое княжество Финляндское

Дата рождения

12.09.1839

Дата смерти

30.11.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ловиза, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1839
г. Ловиза, Великое княжество Финляндское
Место жительства
По 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.11.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close