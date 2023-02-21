Авелан Фёдор Карлович
Место рожденияг. Ловиза, Великое княжество Финляндское
Дата рождения12.09.1839
Дата смерти30.11.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ловиза, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1839
г. Ловиза, Великое княжество Финляндское
Место жительства
По 1857
Место жительства
С 1891 по 1916
Смерть
30.11.1916