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Пархоменко Елена Владимировна
Пархоменко Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.198
Пол
Женский
Отец
Карпов Владимир Юрьевич
19 г.р.
Мать
Карпова Инна Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.198
Отец:
Карпов Владимир Юрьевич
Мать:
Карпова Инна Андреевна
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