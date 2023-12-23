Пархоменко Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.198

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.198

Отец: Карпов Владимир Юрьевич

Мать: Карпова Инна Андреевна

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