Колчина (Шустова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.?
Дата смерти17.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.?
Отец ребёнка: Колчин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Колчин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Колчин Виктор Григорьевич
Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Смерть
17.08.2014