Колчина (Шустова) Галина Васильевна 27.11.? — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолчина (Шустова) Галина Васильевна

Колчина (Шустова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.?

Дата смерти

17.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.?

Сын: Колчин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Колчин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Колчин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Колчин Виктор Григорьевич

Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Смерть
17.08.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.