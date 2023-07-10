(Быструхина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипатов Иван
Мать: Анна
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1930
Сын: Быструхин Александр Иванович
Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.08.1942
Дочь: Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович
Смерть
17.03.1993
город Кострома, Костромская область