(Быструхина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быструхина) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипатов Иван

Мать: Анна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.08.1930

Сын: Быструхин Александр Иванович

Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.08.1942

Дочь: Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Быструхин Иван Александрович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
17.03.1993
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область