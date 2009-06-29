Преснухин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1948
Дата смерти29.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1948
Рождение ребёнка
19.05.1996
Сын: Преснухин Игнатий Павлович
Мать ребёнка: Преснухина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преснухина Наталия Павловна
Мать ребёнка: Преснухина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Преснухина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2009