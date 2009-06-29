Преснухин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреснухин Павел Николаевич

Преснухин Павел Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.06.1948

Дата смерти

29.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1948

Отец: Преснухин Николай Николаевич

Мать: Преснухина Мария Игнатиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1996

Сын: Преснухин Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Преснухина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преснухина Наталия Павловна

Мать ребёнка: Преснухина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преснухин Антон Павлович

Мать ребёнка: Преснухина Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснухина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснухина Александра Петровна

Смерть
29.06.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close