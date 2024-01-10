(Биккинина) Асхабжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Биккинина) Асхабжамал

(Биккинина) Асхабжамал

Место рождения

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ахметов Ибрагим

Отец ребёнка: Латыпов Ахмет

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close