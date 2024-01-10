(Биккинина) Асхабжамал
Место рожденияд.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ахметов Ибрагим
Отец ребёнка: Латыпов Ахмет
д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно