Долотов Герасим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долотов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
28.04.1921
Сын: Долотов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
24.04.1923
Дочь: (Долотова) Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Долотов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
01.07.1928
Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна
Смерть
Неизвестно