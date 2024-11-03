Долотов Герасим Степанович Около 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долотов Герасим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Долотов Степан Афанасьевич

Мать: Долотова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долотов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1921

Сын: Долотов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1923

Дочь: (Долотова) Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долотов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Долотов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Долотова Татьяна Акимовна

Смерть
Неизвестно

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