Нехорошкова Офимья Ларионова дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова Офимья Ларионова дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Нехорошков Пимен Дмитриевич

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Черноусова Неонила Дмитриевна

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Нехорошков Ананья Дмитриевич

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович

Мысовская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Нехорошкова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Дмитрий Иванович

Смерть
1793
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