Нехорошкова Офимья Ларионова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Нехорошков Пимен Дмитриевич
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Черноусова Неонила Дмитриевна
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Нехорошков Ананья Дмитриевич
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович
Мысовская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Нехорошкова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793