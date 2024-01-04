Зубрев Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Зубрев Афонасий Федорович
Мать: не указана
Упоминание
1744
Бракосочетание
1760
Жена: Зубрева Анна Климовна
Упоминание
26.04.1762
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Зубрев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Зубрев Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зубрев Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна
Упоминание
20.04.1782
Упоминание
?.05.1795
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783