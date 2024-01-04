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Зубрев Алексей Афанасьев

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Зубрев Афонасий Федорович

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1744
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1760

Жена: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1762
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зубрев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Зубрев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Зубрев Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зубрев Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зубрев Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1783
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