Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпин Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еркоев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1901
Сын: Еркоев Александр Иванович
Отец ребёнка: Еркоев Иван Михайлович
Еркоева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно