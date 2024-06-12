Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркоева (Карпина) Татьяна Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпин Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркоев Степан Иванович

Отец ребёнка: Еркоев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еркоев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1901

Сын: Еркоев Александр Иванович

Отец ребёнка: Еркоев Иван Михайлович

Еркоева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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