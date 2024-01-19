Зиновий Флегонтович
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Флегонт Евсеевич
Мать: Агрофена Макаровна
Рождение ребёнка
23.07.1863 ст.
Дочь: Тихомирова Прасковья Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
24.10.1865 ст.
Дочь: Пелагея Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.
Дочь: Агрипина Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
25.07.1881
Сын: Николай Зиновьевич
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Зиновьевна
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Анна Федосьевна
Смерть
Неизвестно