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Зиновий Флегонтович

Место рождения

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Флегонт Евсеевич

Мать: Агрофена Макаровна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1863 ст.

Дочь: Тихомирова Прасковья Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.10.1865 ст.

Дочь: Пелагея Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.06.1870 ст.

Дочь: Агрипина Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Николай Зиновьевич

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Зиновьевна

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Анна Федосьевна

Смерть
Неизвестно
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