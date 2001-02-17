Колтышева (Мещерякова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтышева (Мещерякова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1945

Дата смерти

17.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945

Отец: не указан

Мать: Александра Кондратьевна (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
30.04.1964

Сын: Мещеряков Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Мещеряков Валентин

Новобурино, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1970

Сын: Мещеряков Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Мещеряков Валентин

Новобурино, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.02.2001
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