Колтышева (Мещерякова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1945
Дата смерти17.02.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1964
Сын: Мещеряков Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Мещеряков Валентин
Рождение ребёнка
01.01.1970
Сын: Мещеряков Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Мещеряков Валентин
Смерть
17.02.2001