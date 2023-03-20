Чухнакова Анна Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнакова Анна Емелианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Чухнаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чухнаков Петр Александров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1894 ст.

Сын: Чухнаков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Чухнаков Петр Александров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухнаков Петр Александров

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно