Шидловская (Журавова-Курятникова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
После 1906
Сын: Шидловский Василий Александрович
Отец ребёнка: Шидловский Александр Ануфриевич
Починки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1906