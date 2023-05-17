Шидловская (Журавова-Курятникова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Журавова-Курятникова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1906

Муж: Шидловский Александр Ануфриевич

Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Шидловский Василий Александрович

Отец ребёнка: Шидловский Александр Ануфриевич

Починки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1906