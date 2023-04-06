Кувыркина (Бутикова) Евлампия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Бутикова) Евлампия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1816

Дата смерти

10.08.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1833

Муж: Кувыркин Евграф Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Села Великого крестьянина Федора Иванова Кувыркина сын Евграф, холостой с девицею того же села после бываго крестьянина Петра Николаева Бутикова дочерью Евлампией.. Поручители: того же села крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1836

Сын: Кувыркин Андрей Евграфов

Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Екатерина Евграфова

Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.03.1841

Сын: Кувыркин Константин Евграфов

Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1853

Дочь: Лужкова Ираида Евграфова

Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.08.1890
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости | Смерть в возрасте 79 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.54, л.538об-539, запись 11
Похороны
12.08.1890
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 79 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.54, л.538об-539, запись 11Погребение совершал священник Тихвинской единоверческой церкви Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым. ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все