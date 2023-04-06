Кувыркина (Бутикова) Евлампия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1816
Дата смерти10.08.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1833
Села Великого крестьянина Федора Иванова Кувыркина сын Евграф, холостой с девицею того же села после бываго крестьянина Петра Николаева Бутикова дочерью Евлампией.. Поручители: того же села крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1836
Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Екатерина Евграфова
Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1841
Сын: Кувыркин Константин Евграфов
Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров
Рождение ребёнка
20.02.1853
Дочь: Лужкова Ираида Евграфова
Отец ребёнка: Кувыркин Евграф Федоров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1890
Причина смерти: от старости | Смерть в возрасте 79 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.54, л.538об-539, запись 11
Похороны
12.08.1890
Смерть в возрасте 79 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.54, л.538об-539, запись 11Погребение совершал священник Тихвинской единоверческой церкви Федор Смирнов с псаломщиком Иваном Шишаковым. ГКУ ЯО ГАЯО... Показать все