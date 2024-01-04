Копытов Василей Иванов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
48 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина 48 лет в 1795, 64 года в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Утюпина Домника Васильева
Мать ребёнка: Копытова Дарья Андреева
21 год в 1795 году Взята Спасской волости из д.Черной ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне Деревни Черной крестьянин Василий Копытов. В исповедальных роспис... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Копытова Агафья Васильева
Мать ребёнка: Копытова Дарья Андреева
17 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Копытова Дарья Андреева
11 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина 12 лет в 1795, 28 лет в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТО... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Копытова Минодора Васильева
Мать ребёнка: Копытова Дарья Андреева
9 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копытова Дарья Андреева
Смерть
1820
Умре 1820 г. РС Шатровская волость\1834 (ГАТО. 154-8-490)