Фесько Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фесько Михаил
Мать: Фесько (Горелик) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесько (Михалап) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Дмитрий
Мать ребёнка: Фесько (Михалап) Людмила
Рождение ребёнка
01.12.1978
Дочь: Галынская Ирина
Мать ребёнка: Фесько (Михалап) Людмила