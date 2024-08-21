Фесько Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фесько Михаил

Мать: Фесько (Горелик) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесько (Михалап) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Дмитрий

Мать ребёнка: Фесько (Михалап) Людмила

Рождение ребёнка
01.12.1978

Дочь: Галынская Ирина

Мать ребёнка: Фесько (Михалап) Людмила

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